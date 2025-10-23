Текущая цена Habitat сегодня составляет 0,089765 USD. Следите за обновлениями цены HABITAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HABITAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Habitat сегодня составляет 0,089765 USD. Следите за обновлениями цены HABITAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HABITAT прямо сейчас на MEXC.

Цена Habitat (HABITAT)

Текущая цена 1 HABITAT в USD:

$0,089729
$0,089729$0,089729
+2,00%1D
График цены Habitat (HABITAT) в реальном времени
Информация о ценах Habitat (HABITAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,084266
$ 0,084266$ 0,084266
Мин 24Ч
$ 0,089966
$ 0,089966$ 0,089966
Макс 24Ч

$ 0,084266
$ 0,084266$ 0,084266

$ 0,089966
$ 0,089966$ 0,089966

$ 0,173107
$ 0,173107$ 0,173107

$ 0,04370948
$ 0,04370948$ 0,04370948

+0,50%

+1,60%

-9,87%

-9,87%

Текущая цена Habitat (HABITAT) составляет $0,089765. За последние 24 часа HABITAT торговался в диапазоне от $ 0,084266 до $ 0,089966, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HABITAT за все время составляет $ 0,173107, а минимальная – $ 0,04370948.

Что касается краткосрочной динамики, HABITAT изменился на +0,50% за последний час, на +1,60% за 24 часа и на -9,87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Habitat (HABITAT)

$ 6,60M
$ 6,60M$ 6,60M

--
----

$ 8,97M
$ 8,97M$ 8,97M

73,56M
73,56M 73,56M

99 999 839,80412586
99 999 839,80412586 99 999 839,80412586

Текущая рыночная капитализация Habitat составляет $ 6,60M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HABITAT составляет 73,56M, а общее предложение – 99999839.80412586. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,97M.

История цен Habitat (HABITAT) в USD

За сегодня изменение цены Habitat на USD составило $ +0,00141118.
За последние 30 дней изменение цены Habitat на USD составило $ -0,0047287304.
За последние 60 дней изменение цены Habitat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Habitat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00141118+1,60%
30 дней$ -0,0047287304-5,26%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Habitat (HABITAT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Habitat (USD)

Сколько будет стоить Habitat (HABITAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Habitat (HABITAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Habitat.

Проверьте прогноз цены Habitat!

HABITAT на местную валюту

Токеномика Habitat (HABITAT)

Понимание токеномики Habitat (HABITAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HABITAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Habitat (HABITAT)

Сколько стоит Habitat (HABITAT) на сегодня?
Актуальная цена HABITAT в USD – 0,089765 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HABITAT в USD?
Текущая цена HABITAT в USD составляет $ 0,089765. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Habitat?
Рыночная капитализация HABITAT составляет $ 6,60M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HABITAT?
Циркулирующее предложение HABITAT составляет 73,56M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HABITAT?
HABITAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,173107 USD.
Какова была минимальная цена HABITAT за все время (ATL)?
HABITAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,04370948 USD.
Каков объем торгов HABITAT?
Объем торгов за последние 24 часа для HABITAT составляет -- USD.
Вырастет ли HABITAT в цене в этом году?
HABITAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HABITAT для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.