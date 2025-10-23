Что такое Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable. We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Habitat (HABITAT) Сколько стоит Habitat (HABITAT) на сегодня? Актуальная цена HABITAT в USD – 0,089765 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HABITAT в USD? $ 0,089765 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HABITAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Habitat? Рыночная капитализация HABITAT составляет $ 6,60M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HABITAT? Циркулирующее предложение HABITAT составляет 73,56M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HABITAT? HABITAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,173107 USD . Какова была минимальная цена HABITAT за все время (ATL)? HABITAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,04370948 USD . Каков объем торгов HABITAT? Объем торгов за последние 24 часа для HABITAT составляет -- USD . Вырастет ли HABITAT в цене в этом году? HABITAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HABITAT для более подробного анализа.

