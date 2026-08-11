Какова текущая цена NovaChargeX Coin?

NovaChargeX Coin торгуется по цене ₽17.9217849980555680000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.02%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH NovaChargeX Coin составляет ₽29.4174733814548720000, тогда как ATL — ₽10.7865739975647920000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка NCX?

Рыночная капитализация составляет ₽2150664027.8085510240000, что ставит актив на 653-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие NovaChargeX Coin на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле NCX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 120000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится NovaChargeX Coin?

NovaChargeX Coin входит в классификацию Energy,Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность NCX?

Работа в сети -- позволяет NCX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.