Текущая цена RingDAO сегодня составляет 0,00116263 USD. Следите за обновлениями цены RING к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RING прямо сейчас на MEXC.

Логотип RingDAO

Цена RingDAO (RING)

Не в листинге

Текущая цена 1 RING в USD:

$0,00116263
$0,00116263
-0,70%1D
USD
График цены RingDAO (RING) в реальном времени
Информация о ценах RingDAO (RING) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00112839
Мин 24Ч
$ 0,00117967
Макс 24Ч

$ 0,00112839
$ 0,00117967
$ 0,30361
$ 0
+0,85%

-0,78%

-5,46%

-5,46%

Текущая цена RingDAO (RING) составляет $0,00116263. За последние 24 часа RING торговался в диапазоне от $ 0,00112839 до $ 0,00117967, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RING за все время составляет $ 0,30361, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RING изменился на +0,85% за последний час, на -0,78% за 24 часа и на -5,46% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация RingDAO (RING)

$ 1,97M
--
$ 2,44M
1,70B
2 099 840 239,0
Текущая рыночная капитализация RingDAO составляет $ 1,97M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RING составляет 1,70B, а общее предложение – 2099840239.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,44M.

История цен RingDAO (RING) в USD

За сегодня изменение цены RingDAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RingDAO на USD составило $ -0,0000824057.
За последние 60 дней изменение цены RingDAO на USD составило $ -0,0003254101.
За последние 90 дней изменение цены RingDAO на USD составило $ -0,0001149036706428954.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,78%
30 дней$ -0,0000824057-7,08%
60 дней$ -0,0003254101-27,98%
90 дней$ -0,0001149036706428954-8,99%

Что такое RingDAO (RING)

RingDAO is a venture DAO focused on DeFi and DAO applications within the Web3 space. It has fostered the development of applications such as Helixbox (https://helixbox.ai), DeGov.AI (https://degov.ai), Darwinia Network (https://darwinia.network), and others. RING serves as the governance token for RingDAO and is widely utilized across its projects. RING is used to capture value within our decentralized system, establish decentralized governance, and unite all RING holders in collectively advancing the ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены RingDAO (USD)

Сколько будет стоить RingDAO (RING) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RingDAO (RING) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RingDAO.

Проверьте прогноз цены RingDAO!

RING на местную валюту

Токеномика RingDAO (RING)

Понимание токеномики RingDAO (RING) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RING прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RingDAO (RING)

Сколько стоит RingDAO (RING) на сегодня?
Актуальная цена RING в USD – 0,00116263 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RING в USD?
Текущая цена RING в USD составляет $ 0,00116263. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RingDAO?
Рыночная капитализация RING составляет $ 1,97M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RING?
Циркулирующее предложение RING составляет 1,70B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RING?
RING достиг максимальной цены (ATH) в 0,30361 USD.
Какова была минимальная цена RING за все время (ATL)?
RING достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RING?
Объем торгов за последние 24 часа для RING составляет -- USD.
Вырастет ли RING в цене в этом году?
RING может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RING для более подробного анализа.
