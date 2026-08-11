Сегодняшняя цена IRONCLAD SECURITY

Текущая цена IRONCLAD SECURITY (ICLAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ICLAD на USD составляет $ 0 за ICLAD.

На данный момент IRONCLAD SECURITY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 58,769, при оборотном предложении 696.03M ICLAD. В течение последних 24 часов, ICLAD торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ICLAD изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация IRONCLAD SECURITY (ICLAD)

Рыночная капитализация $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 82.96K$ 82.96K $ 82.96K Оборотное предложение 696.03M 696.03M 696.03M Общее предложение 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

Текущая рыночная капитализация IRONCLAD SECURITY составляет $ 58.77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ICLAD составляет 696.03M, а общее предложение – 982529427.8382033. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82.96K.