Какова текущая цена x402guard?

x402guard оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -1.46%.

Насколько быстро растёт сообщество X40G?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену x402guard?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль x402guard в секторе Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Cybersecurity,Moltbook and Openclaw-Themed. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов X40G?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как X40G соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.184359265953814560000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 624156131.9731398 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.