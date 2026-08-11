Какова текущая цена MEME HORSE?

MEME HORSE торгуется по цене ₽4.5262262780409024000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH MEME HORSE составляет ₽9.0336737072638560000, тогда как ATL — ₽0.769739775918568896000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MHORSE?

Рыночная капитализация составляет ₽4526138144.6388803136000, что ставит актив на 373-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие MEME HORSE на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MHORSE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999999999.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится MEME HORSE?

MEME HORSE входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MHORSE?

Работа в сети -- позволяет MHORSE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.