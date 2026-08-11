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Текущая цена Shamatte сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 杀马特 составляет 20 059 USD. Отслеживайте обновления цен 杀马特 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Shamatte сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 杀马特 составляет 20 059 USD. Отслеживайте обновления цен 杀马特 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Shamatte (杀马特)

Не в листинге

Текущая цена 1 杀马特 в USD:

$0,00001956
$0,00001956$0,00001956
-2,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Shamatte (杀马特) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:50:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Shamatte

Текущая цена Shamatte (杀马特) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 杀马特 на USD составляет $ 0 за 杀马特.

На данный момент Shamatte занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 059, при оборотном предложении 1,00B 杀马特. В течение последних 24 часов, 杀马特 торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0031172, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 杀马特 изменился на -- за последний час и на +0,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Shamatte (杀马特)

$ 20,06K
$ 20,06K$ 20,06K

--
----

$ 20,06K
$ 20,06K$ 20,06K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Shamatte составляет $ 20,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 杀马特 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,06K.

История цен Shamatte в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0031172
$ 0,0031172$ 0,0031172

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,46%

+0,46%

История цен Shamatte (杀马特) в USD

За сегодня изменение цены Shamatte на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Shamatte на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Shamatte на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Shamatte на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-7,24%
60 дней$ 0-26,92%
90 дней----

Прогноз цены Shamatte

Прогноз цены Shamatte (杀马特) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 杀马特 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Shamatte (杀马特) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Shamatte потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Shamatte достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 杀马特, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Shamatte».

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Источник Shamatte (杀马特)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemChinese MemeFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

О Shamatte

Какова сегодняшняя цена Shamatte (杀马特)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов 杀马特 находится в обращении?

Обращающееся предложение 杀马特 составляет 1000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Shamatte?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей 杀马特. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Shamatte?

Рыночная капитализация составляет ₽1500856.9530290336000, что ставит Shamatte на 8785-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется 杀马特?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Shamatte?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shamatte

Страница обновлена: 2026-08-11 10:50:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Shamatte (杀马特)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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