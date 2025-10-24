Текущая цена air coin сегодня составляет 0,00007827 USD. Следите за обновлениями цены 空气币 / к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 空气币 / прямо сейчас на MEXC.Текущая цена air coin сегодня составляет 0,00007827 USD. Следите за обновлениями цены 空气币 / к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены 空气币 / прямо сейчас на MEXC.

Информация о цене 空气币 /

Официальный сайт 空气币 /

Токеномика 空气币 /

Прогноз цен 空气币 /

Цена air coin (空气币 /)

Текущая цена 1 空气币 / в USD:

--
----
-5,60%1D
График цены air coin (空气币 /) в реальном времени
Информация о ценах air coin (空气币 /) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00007385
Мин 24Ч
$ 0,00008635
Макс 24Ч

$ 0,00007385
$ 0,00008635
$ 0,00703963
$ 0,00002584
-0,02%

-5,63%

-57,61%

-57,61%

Текущая цена air coin (空气币 /) составляет $0,00007827. За последние 24 часа 空气币 / торговался в диапазоне от $ 0,00007385 до $ 0,00008635, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена 空气币 / за все время составляет $ 0,00703963, а минимальная – $ 0,00002584.

Что касается краткосрочной динамики, 空气币 / изменился на -0,02% за последний час, на -5,63% за 24 часа и на -57,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация air coin (空气币 /)

$ 78,23K
--
$ 78,23K
1,00B
1 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация air coin составляет $ 78,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 空气币 / составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,23K.

История цен air coin (空气币 /) в USD

За сегодня изменение цены air coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены air coin на USD составило $ +0,0000476925.
За последние 60 дней изменение цены air coin на USD составило $ +0,0000624140.
За последние 90 дней изменение цены air coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,63%
30 дней$ +0,0000476925+60,93%
60 дней$ +0,0000624140+79,74%
90 дней$ 0--

Что такое air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник air coin (空气币 /)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены air coin (USD)

Сколько будет стоить air coin (空气币 /) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов air coin (空气币 /) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для air coin.

Проверьте прогноз цены air coin!

空气币 / на местную валюту

Токеномика air coin (空气币 /)

Понимание токеномики air coin (空气币 /) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена 空气币 / прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о air coin (空气币 /)

Сколько стоит air coin (空气币 /) на сегодня?
Актуальная цена 空气币 / в USD – 0,00007827 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена 空气币 / в USD?
Текущая цена 空气币 / в USD составляет $ 0,00007827. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация air coin?
Рыночная капитализация 空气币 / составляет $ 78,23K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение 空气币 /?
Циркулирующее предложение 空气币 / составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) 空气币 /?
空气币 / достиг максимальной цены (ATH) в 0,00703963 USD.
Какова была минимальная цена 空气币 / за все время (ATL)?
空气币 / достиг минимальной цены (ATL) в 0,00002584 USD.
Каков объем торгов 空气币 /?
Объем торгов за последние 24 часа для 空气币 / составляет -- USD.
Вырастет ли 空气币 / в цене в этом году?
空气币 / может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены 空气币 / для более подробного анализа.
