Сегодняшняя цена DORA

Текущая цена DORA (DORA) сегодня составляет $ 0,0079573 с изменением 0,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DORA на USD составляет $ 0,0079573 за DORA.

На данный момент DORA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 957 304, при оборотном предложении 1,00B DORA. В течение последних 24 часов, DORA торговался в диапазоне от $ 0,00789909 (минимум) до $ 0,00796857 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,576132, тогда как исторический минимум составил $ 0,00759654.

В краткосрочной перспективе DORA изменился на +0,28% за последний час и на +0,65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 331,64K.

Рыночная информация DORA (DORA)

Рыночная капитализация $ 7,96M$ 7,96M $ 7,96M Объем (24Ч) $ 331,64K$ 331,64K $ 331,64K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7,96M$ 7,96M $ 7,96M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DORA составляет $ 7,96M, при 24-часовом объеме торгов $ 331,64K. Циркулируещее обращение DORA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,96M.