Информация о ценах Giant Token (GTAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -1,34% Изменение цены (1Д) +0,17% Изменение цены (7Д) -10,05% Изменение цены (7Д) -10,05%

Текущая цена Giant Token (GTAN) составляет --. За последние 24 часа GTAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GTAN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GTAN изменился на -1,34% за последний час, на +0,17% за 24 часа и на -10,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Giant Token (GTAN)

Рыночная капитализация $ 348,31K$ 348,31K $ 348,31K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 348,31K$ 348,31K $ 348,31K Оборотное предложение 375,26T 375,26T 375,26T Общее предложение 375 260 910 771 597,4 375 260 910 771 597,4 375 260 910 771 597,4

Текущая рыночная капитализация Giant Token составляет $ 348,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GTAN составляет 375,26T, а общее предложение – 375260910771597.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 348,31K.