Цена Giant Token (GTAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 GTAN в USD:

--
----
0,00%1D
USD
График цены Giant Token (GTAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:01 (UTC+8)

Информация о ценах Giant Token (GTAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,34%

+0,17%

-10,05%

-10,05%

Текущая цена Giant Token (GTAN) составляет --. За последние 24 часа GTAN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GTAN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GTAN изменился на -1,34% за последний час, на +0,17% за 24 часа и на -10,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Giant Token (GTAN)

$ 348,31K
$ 348,31K$ 348,31K

--
----

$ 348,31K
$ 348,31K$ 348,31K

375,26T
375,26T 375,26T

375 260 910 771 597,4
375 260 910 771 597,4 375 260 910 771 597,4

Текущая рыночная капитализация Giant Token составляет $ 348,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GTAN составляет 375,26T, а общее предложение – 375260910771597.4. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 348,31K.

История цен Giant Token (GTAN) в USD

За сегодня изменение цены Giant Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Giant Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Giant Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Giant Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,17%
30 дней$ 0-47,35%
60 дней$ 0-35,48%
90 дней$ 0--

Что такое Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

Источник Giant Token (GTAN)

Прогноз цены Giant Token (USD)

Сколько будет стоить Giant Token (GTAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Giant Token (GTAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Giant Token.

Проверьте прогноз цены Giant Token!

GTAN на местную валюту

Токеномика Giant Token (GTAN)

Понимание токеномики Giant Token (GTAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GTAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Giant Token (GTAN)

Сколько стоит Giant Token (GTAN) на сегодня?
Актуальная цена GTAN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GTAN в USD?
Текущая цена GTAN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Giant Token?
Рыночная капитализация GTAN составляет $ 348,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GTAN?
Циркулирующее предложение GTAN составляет 375,26T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GTAN?
GTAN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена GTAN за все время (ATL)?
GTAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GTAN?
Объем торгов за последние 24 часа для GTAN составляет -- USD.
Вырастет ли GTAN в цене в этом году?
GTAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GTAN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Giant Token (GTAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

