Какова текущая цена Gently Used Lada?

Gently Used Lada (LADA) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне 0.02% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Gently Used Lada в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, LADA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется LADA?

За последние 24 часа объем торгов LADA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Gently Used Lada в обращении?

Сегодня в обращении находится 998508418.307566 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LADA?

В настоящее время Gently Used Lada занимает рейтинг №6868 с рыночной капитализацией ₽3929319.2473229632000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Gently Used Lada за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.02%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Gently Used Lada соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem LADA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.