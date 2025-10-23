Текущая цена Dreamsync сегодня составляет 0,00126754 USD. Следите за обновлениями цены DREAM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DREAM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dreamsync сегодня составляет 0,00126754 USD. Следите за обновлениями цены DREAM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DREAM прямо сейчас на MEXC.

Цена Dreamsync (DREAM)

Текущая цена 1 DREAM в USD:

$0,00127175
$0,00127175$0,00127175
+3,80%1D
График цены Dreamsync (DREAM) в реальном времени
Информация о ценах Dreamsync (DREAM) (USD)

Текущая цена Dreamsync (DREAM) составляет $0,00126754. За последние 24 часа DREAM торговался в диапазоне от $ 0,00118791 до $ 0,00129999, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DREAM за все время составляет $ 0,00437362, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DREAM изменился на +1,16% за последний час, на +3,52% за 24 часа и на -29,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dreamsync (DREAM)

Текущая рыночная капитализация Dreamsync составляет $ 1,27M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DREAM составляет 999,99M, а общее предложение – 999993348.086534. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,27M.

История цен Dreamsync (DREAM) в USD

За сегодня изменение цены Dreamsync на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dreamsync на USD составило $ -0,0007374150.
За последние 60 дней изменение цены Dreamsync на USD составило $ +0,0008335469.
За последние 90 дней изменение цены Dreamsync на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,52%
30 дней$ -0,0007374150-58,17%
60 дней$ +0,0008335469+65,76%
90 дней$ 0--

Что такое Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

Источник Dreamsync (DREAM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dreamsync (USD)

Сколько будет стоить Dreamsync (DREAM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dreamsync (DREAM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dreamsync.

Токеномика Dreamsync (DREAM)

Понимание токеномики Dreamsync (DREAM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DREAM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dreamsync (DREAM)

Сколько стоит Dreamsync (DREAM) на сегодня?
Актуальная цена DREAM в USD – 0,00126754 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DREAM в USD?
Текущая цена DREAM в USD составляет $ 0,00126754. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dreamsync?
Рыночная капитализация DREAM составляет $ 1,27M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DREAM?
Циркулирующее предложение DREAM составляет 999,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DREAM?
DREAM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00437362 USD.
Какова была минимальная цена DREAM за все время (ATL)?
DREAM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DREAM?
Объем торгов за последние 24 часа для DREAM составляет -- USD.
Вырастет ли DREAM в цене в этом году?
DREAM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DREAM для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Dreamsync (DREAM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.