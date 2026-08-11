Какова текущая цена KindSoul?

KindSoul торгуется по цене ₽0.088548240742918880000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 62.86%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как KNS соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 62.86% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если KNS превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как KindSoul показывает себя по сравнению с токенами категории Charity,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Charity,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem KNS демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация KindSoul?

Рыночная капитализация ₽87202714.5159723168000 ставит KNS на 2754-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽0.091169259690254592000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется KNS?

KindSoul обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку KNS?

При наличии в обращении 932131922.367838 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.