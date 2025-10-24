Информация о ценах Pentagon Pizza Watch (PPW) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0,00129877 $ 0,00129877 $ 0,00129877 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0,00129877$ 0,00129877 $ 0,00129877 Рекордный максимум $ 0,00229383$ 0,00229383 $ 0,00229383 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -8,92% Изменение цены (1Д) -11,99% Изменение цены (7Д) -48,55% Изменение цены (7Д) -48,55%

Текущая цена Pentagon Pizza Watch (PPW) составляет --. За последние 24 часа PPW торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0,00129877, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PPW за все время составляет $ 0,00229383, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PPW изменился на -8,92% за последний час, на -11,99% за 24 часа и на -48,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pentagon Pizza Watch (PPW)

Рыночная капитализация $ 828,20K$ 828,20K $ 828,20K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 828,20K$ 828,20K $ 828,20K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 990 107,2127886 999 990 107,2127886 999 990 107,2127886

Текущая рыночная капитализация Pentagon Pizza Watch составляет $ 828,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PPW составляет 999,99M, а общее предложение – 999990107.2127886. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 828,20K.