Текущая цена Nyan Cat сегодня составляет 0,00364086 USD. Следите за обновлениями цены NYAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NYAN прямо сейчас на MEXC.

Цена Nyan Cat (NYAN)

Текущая цена 1 NYAN в USD:

$0,00364086
$0,00364086
-15,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
USD
График цены Nyan Cat (NYAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:56:12 (UTC+8)

Информация о ценах Nyan Cat (NYAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00355014
$ 0,00355014
Мин 24Ч
$ 0,00437201
$ 0,00437201
Макс 24Ч

$ 0,00355014
$ 0,00355014

$ 0,00437201
$ 0,00437201

$ 0,00637036
$ 0,00637036

$ 0
$ 0

-10,40%

-15,42%

+27,99%

+27,99%

Текущая цена Nyan Cat (NYAN) составляет $0,00364086. За последние 24 часа NYAN торговался в диапазоне от $ 0,00355014 до $ 0,00437201, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NYAN за все время составляет $ 0,00637036, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NYAN изменился на -10,40% за последний час, на -15,42% за 24 часа и на +27,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nyan Cat (NYAN)

$ 3,63M
$ 3,63M

--
--

$ 3,63M
$ 3,63M

999,98M
999,98M

999 979 528,701393
999 979 528,701393

Текущая рыночная капитализация Nyan Cat составляет $ 3,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NYAN составляет 999,98M, а общее предложение – 999979528.701393. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,63M.

История цен Nyan Cat (NYAN) в USD

За сегодня изменение цены Nyan Cat на USD составило $ -0,000664031294951528.
За последние 30 дней изменение цены Nyan Cat на USD составило $ +0,0071192615.
За последние 60 дней изменение цены Nyan Cat на USD составило $ +0,0032426321.
За последние 90 дней изменение цены Nyan Cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000664031294951528-15,42%
30 дней$ +0,0071192615+195,54%
60 дней$ +0,0032426321+89,06%
90 дней$ 0--

Что такое Nyan Cat (NYAN)

Прогноз цены Nyan Cat (USD)

Сколько будет стоить Nyan Cat (NYAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nyan Cat (NYAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nyan Cat.

NYAN на местную валюту

Токеномика Nyan Cat (NYAN)

Понимание токеномики Nyan Cat (NYAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NYAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nyan Cat (NYAN)

Сколько стоит Nyan Cat (NYAN) на сегодня?
Актуальная цена NYAN в USD – 0,00364086 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NYAN в USD?
Текущая цена NYAN в USD составляет $ 0,00364086. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nyan Cat?
Рыночная капитализация NYAN составляет $ 3,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NYAN?
Циркулирующее предложение NYAN составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NYAN?
NYAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00637036 USD.
Какова была минимальная цена NYAN за все время (ATL)?
NYAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NYAN?
Объем торгов за последние 24 часа для NYAN составляет -- USD.
Вырастет ли NYAN в цене в этом году?
NYAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NYAN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:56:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nyan Cat (NYAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.