Какова сегодняшняя цена x402 Singularity Layer (SGL)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -10.93%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SGL находится в обращении?

Обращающееся предложение SGL составляет 998941578.3768214, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют x402 Singularity Layer?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SGL. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация x402 Singularity Layer?

Рыночная капитализация составляет ₽13553900.7440563440000, что ставит x402 Singularity Layer на 4849-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SGL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение x402 Singularity Layer?

Недавнее изменение цены на -10.93% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem,x402 Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.