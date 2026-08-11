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Текущая цена x402 Singularity Layer сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SGL составляет 181 161 USD. Отслеживайте обновления цен SGL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена x402 Singularity Layer сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SGL составляет 181 161 USD. Отслеживайте обновления цен SGL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена x402 Singularity Layer (SGL)

Не в листинге

Текущая цена 1 SGL в USD:

$0,00017631
$0,00017631$0,00017631
-0,15%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены x402 Singularity Layer (SGL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:20:38 (UTC+8)

Сегодняшняя цена x402 Singularity Layer

Текущая цена x402 Singularity Layer (SGL) сегодня составляет $ 0 с изменением 10,93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SGL на USD составляет $ 0 за SGL.

На данный момент x402 Singularity Layer занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 181 161, при оборотном предложении 998,94M SGL. В течение последних 24 часов, SGL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SGL изменился на +0,67% за последний час и на +1,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6,47K.

Рыночная информация x402 Singularity Layer (SGL)

$ 181,16K
$ 181,16K$ 181,16K

$ 6,47K
$ 6,47K$ 6,47K

$ 181,16K
$ 181,16K$ 181,16K

998,94M
998,94M 998,94M

998 941 578,3768214
998 941 578,3768214 998 941 578,3768214

Текущая рыночная капитализация x402 Singularity Layer составляет $ 181,16K, при 24-часовом объеме торгов $ 6,47K. Циркулируещее обращение SGL составляет 998,94M, а общее предложение – 998941578.3768214. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 181,16K.

История цен x402 Singularity Layer в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,67%

-10,93%

+1,94%

+1,94%

История цен x402 Singularity Layer (SGL) в USD

За сегодня изменение цены x402 Singularity Layer на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены x402 Singularity Layer на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены x402 Singularity Layer на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены x402 Singularity Layer на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-10,93%
30 дней$ 0-35,18%
60 дней$ 0+37,76%
90 дней$ 0--

Прогноз цены x402 Singularity Layer

Прогноз цены x402 Singularity Layer (SGL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SGL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены x402 Singularity Layer (SGL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена x402 Singularity Layer потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену x402 Singularity Layer достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SGL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены x402 Singularity Layer».

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Источник x402 Singularity Layer (SGL)

Официальный веб-сайт

Категория :

BagsApp EcosystemSolana Ecosystemx402 Ecosystem

О x402 Singularity Layer

Какова сегодняшняя цена x402 Singularity Layer (SGL)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -10.93%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SGL находится в обращении?

Обращающееся предложение SGL составляет 998941578.3768214, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют x402 Singularity Layer?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SGL. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация x402 Singularity Layer?

Рыночная капитализация составляет ₽13553900.7440563440000, что ставит x402 Singularity Layer на 4849-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SGL?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение x402 Singularity Layer?

Недавнее изменение цены на -10.93% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem,x402 Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:20:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии x402 Singularity Layer (SGL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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