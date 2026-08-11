Сегодняшняя цена SKS Cartoon

Текущая цена SKS Cartoon (SKS) сегодня составляет $ 0 с изменением 17.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SKS на USD составляет $ 0 за SKS.

На данный момент SKS Cartoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36,964, при оборотном предложении 999.24M SKS. В течение последних 24 часов, SKS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SKS изменился на -0.06% за последний час и на +10.83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SKS Cartoon (SKS)

Рыночная капитализация $ 36.96K$ 36.96K $ 36.96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36.96K$ 36.96K $ 36.96K Оборотное предложение 999.24M 999.24M 999.24M Общее предложение 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688

Текущая рыночная капитализация SKS Cartoon составляет $ 36.96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SKS составляет 999.24M, а общее предложение – 999239208.6809688. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36.96K.