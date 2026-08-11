Какова реальная цена GABLE сегодня?

Текущая цена GABLE составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -4.65%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GABLE?

GABLE торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна GABLE сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GABLE?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GABLE демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место GABLE в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽2780287.4154785968000 GABLE занимает #7516 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GABLE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как GABLE соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GABLE?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (965061136.9703938 токенов), производительность категории в рамках Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Gaming Utility Token,BagsApp Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.