Текущая цена Lulu the Ostrich сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены LULU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LULU прямо сейчас на MEXC.

Логотип Lulu the Ostrich

Цена Lulu the Ostrich (LULU)

Не в листинге

Текущая цена 1 LULU в USD:

--
----
+8,30%1D
mexc
USD
График цены Lulu the Ostrich (LULU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:16 (UTC+8)

Информация о ценах Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4,18%

+8,31%

-6,94%

-6,94%

Текущая цена Lulu the Ostrich (LULU) составляет --. За последние 24 часа LULU торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LULU за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, LULU изменился на +4,18% за последний час, на +8,31% за 24 часа и на -6,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Lulu the Ostrich (LULU)

$ 9,31K
$ 9,31K$ 9,31K

--
----

$ 9,31K
$ 9,31K$ 9,31K

999,93M
999,93M 999,93M

999 930 473,8112972
999 930 473,8112972 999 930 473,8112972

Текущая рыночная капитализация Lulu the Ostrich составляет $ 9,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LULU составляет 999,93M, а общее предложение – 999930473.8112972. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,31K.

История цен Lulu the Ostrich (LULU) в USD

За сегодня изменение цены Lulu the Ostrich на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lulu the Ostrich на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lulu the Ostrich на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lulu the Ostrich на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+8,31%
30 дней$ 0-83,52%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

Источник Lulu the Ostrich (LULU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Lulu the Ostrich (USD)

Сколько будет стоить Lulu the Ostrich (LULU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lulu the Ostrich (LULU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lulu the Ostrich.

Проверьте прогноз цены Lulu the Ostrich!

LULU на местную валюту

Токеномика Lulu the Ostrich (LULU)

Понимание токеномики Lulu the Ostrich (LULU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LULU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lulu the Ostrich (LULU)

Сколько стоит Lulu the Ostrich (LULU) на сегодня?
Актуальная цена LULU в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LULU в USD?
Текущая цена LULU в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Lulu the Ostrich?
Рыночная капитализация LULU составляет $ 9,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LULU?
Циркулирующее предложение LULU составляет 999,93M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LULU?
LULU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена LULU за все время (ATL)?
LULU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов LULU?
Объем торгов за последние 24 часа для LULU составляет -- USD.
Вырастет ли LULU в цене в этом году?
LULU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LULU для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:16 (UTC+8)

