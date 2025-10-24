Что такое Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm's legal and operational expenses.

Источник Lulu the Ostrich (LULU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Lulu the Ostrich (USD)

Сколько будет стоить Lulu the Ostrich (LULU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lulu the Ostrich (LULU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lulu the Ostrich.

LULU на местную валюту

Токеномика Lulu the Ostrich (LULU)

Понимание токеномики Lulu the Ostrich (LULU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LULU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lulu the Ostrich (LULU) Сколько стоит Lulu the Ostrich (LULU) на сегодня? Актуальная цена LULU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LULU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LULU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Lulu the Ostrich? Рыночная капитализация LULU составляет $ 9,31K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LULU? Циркулирующее предложение LULU составляет 999,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LULU? LULU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LULU за все время (ATL)? LULU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LULU? Объем торгов за последние 24 часа для LULU составляет -- USD . Вырастет ли LULU в цене в этом году? LULU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LULU для более подробного анализа.

