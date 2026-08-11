Сегодняшняя цена Gas Town

Текущая цена Gas Town (GAS) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAS на USD составляет $ 0 за GAS.

На данный момент Gas Town занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 42,880, при оборотном предложении 999.62M GAS. В течение последних 24 часов, GAS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.04420707, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GAS изменился на +0.07% за последний час и на +10.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Gas Town (GAS)

Рыночная капитализация $ 42.88K$ 42.88K $ 42.88K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 42.88K$ 42.88K $ 42.88K Оборотное предложение 999.62M 999.62M 999.62M Общее предложение 999,615,872.8207034 999,615,872.8207034 999,615,872.8207034

Текущая рыночная капитализация Gas Town составляет $ 42.88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GAS составляет 999.62M, а общее предложение – 999615872.8207034. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42.88K.