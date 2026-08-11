Сегодняшняя цена Seedless Wallet

Текущая цена Seedless Wallet (SEED) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SEED на USD составляет $ 0 за SEED.

На данный момент Seedless Wallet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 098, при оборотном предложении 999,81M SEED. В течение последних 24 часов, SEED торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SEED изменился на +0,29% за последний час и на -7,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Seedless Wallet (SEED)

Рыночная капитализация $ 38,10K$ 38,10K $ 38,10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,10K$ 38,10K $ 38,10K Оборотное предложение 999,81M 999,81M 999,81M Общее предложение 999 810 754,8537762 999 810 754,8537762 999 810 754,8537762

Текущая рыночная капитализация Seedless Wallet составляет $ 38,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SEED составляет 999,81M, а общее предложение – 999810754.8537762. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,10K.