Какова текущая рыночная цена Camelot Token?

Camelot Token оценивается в ₽2519.555035508224000, за последние 24 часа он изменился на -1.57%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у GRAIL?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии GRAIL сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Camelot Token на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов GRAIL?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 26093.10466526505, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Camelot Token?

Camelot Token за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как GRAIL показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Arbitrum Ecosystem,Camelot Launchpad, динамика GRAIL зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.