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Топ токенов категории Launchpad Camelot по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad Camelot. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00421486
+2.03%
-0.01%
+24.26%
$ 3.74M
$ 26.47K
2
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.158788
-0.12%
-0.02%
-3.46%
$ 1.59M
$ 21.17
3
Camelot Token
Camelot Token
GRAIL
$ 33.42
-0.57%
-0.01%
-7.73%
$ 872.15K
$ 3.20K
4
Arbitrove Governance Token
Arbitrove Governance Token
TROVE
$ 0.00137908
0.00%
--
-0.20%
$ 413.72K
$ 9.19
5
Factor
Factor
FACT
$ 0.2944
0.00%
-7.60%
-43.02%
$ 323.62K
$ 6.09K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad Camelot и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad Camelot представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.94M.
Какой токен из категории Launchpad Camelot демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad Camelot, отслеживаемых на MEXC, TROVE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad Camelot находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Launchpad Camelot, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad Camelot относятся WINR, PNP, GRAIL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad Camelot?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad Camelot составляет примерно $6.94M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad Camelot, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.