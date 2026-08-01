Сегодняшняя цена BUYSEXUAL

Текущая цена BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BUYSEXUAL на USD составляет $ 0 за BUYSEXUAL.

На данный момент BUYSEXUAL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28,942, при оборотном предложении 999.99M BUYSEXUAL. В течение последних 24 часов, BUYSEXUAL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BUYSEXUAL изменился на -1.66% за последний час и на -55.74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BUYSEXUAL (BUYSEXUAL)

Рыночная капитализация $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K Оборотное предложение 999.99M 999.99M 999.99M Общее предложение 999,993,654.21595 999,993,654.21595 999,993,654.21595

Текущая рыночная капитализация BUYSEXUAL составляет $ 28.94K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUYSEXUAL составляет 999.99M, а общее предложение – 999993654.21595. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28.94K.