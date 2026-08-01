Сегодняшняя цена BubbleFlap

Текущая цена BubbleFlap (BFLAP) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BFLAP на USD составляет $ 0 за BFLAP.

На данный момент BubbleFlap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12,796.49, при оборотном предложении 904.90M BFLAP. В течение последних 24 часов, BFLAP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BFLAP изменился на -0.05% за последний час и на +0.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BubbleFlap (BFLAP)

Рыночная капитализация $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Оборотное предложение 904.90M 904.90M 904.90M Общее предложение 904,901,078.0197057 904,901,078.0197057 904,901,078.0197057

Текущая рыночная капитализация BubbleFlap составляет $ 12.80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BFLAP составляет 904.90M, а общее предложение – 904901078.0197057. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12.80K.