Сегодняшняя цена bonkwifhat

Текущая цена bonkwifhat (BIF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BIF на USD составляет $ 0 за BIF.

На данный момент bonkwifhat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 75 206, при оборотном предложении 1,00B BIF. В течение последних 24 часов, BIF торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01301562, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BIF изменился на -- за последний час и на +4,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация bonkwifhat (BIF)

Рыночная капитализация $ 75,21K$ 75,21K $ 75,21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 75,21K$ 75,21K $ 75,21K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация bonkwifhat составляет $ 75,21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BIF составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 75,21K.