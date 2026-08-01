Какова текущая цена торговли Boardwalk?

Boardwalk (BWLK) в настоящее время оценивается в ₽24.3768445858244608000 RUB, что отражает изменение цены на уровне -8.11% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Boardwalk сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Robinhood Ecosystem. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по BWLK?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Boardwalk на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #2879 место по рыночной капитализации, составляющей ₽72893539.9821619200000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов BWLK?

При наличии 2989776.30864319 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Boardwalk?

Диапазон цен между ₽24.3303884196412480000 и ₽26.5184663660064512000 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Boardwalk сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Robinhood Ecosystem, BWLK продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.