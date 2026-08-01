Сегодняшняя цена BNB Tiger OG

Текущая цена BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNBTIGEROG на USD составляет $ 0 за BNBTIGEROG.

На данный момент BNB Tiger OG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 145 349, при оборотном предложении 10 000 000 000 000,00T BNBTIGEROG. В течение последних 24 часов, BNBTIGEROG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0,0.

В краткосрочной перспективе BNBTIGEROG изменился на -0,30% за последний час и на +1,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BNB Tiger OG (BNBTIGEROG)

Рыночная капитализация $ 9,15M$ 9,15M $ 9,15M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,15M$ 9,15M $ 9,15M Оборотное предложение 10 000 000 000 000,00T 10 000 000 000 000,00T 10 000 000 000 000,00T Общее предложение 9,999999999999999e+24 9,999999999999999e+24 9,999999999999999e+24

Текущая рыночная капитализация BNB Tiger OG составляет $ 9,15M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BNBTIGEROG составляет 10 000 000 000 000,00T, а общее предложение – 9.999999999999999e+24. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,15M.