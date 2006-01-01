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Топ токенов категории Тематика зоопарков по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Тематика зоопарков. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04192
+0.05%
-3.78%
+6.04%
$ 41.94M
$ 1.98M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03827
+0.05%
-7.68%
+5.34%
$ 38.08M
$ 2.80M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.2006
-0.30%
-3.40%
+18.26%
$ 14.57M
$ 286.12K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04276
+0.94%
-1.88%
-2.95%
$ 9.84M
$ 1.96M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 9.14M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004937
-0.08%
-13.28%
+13.73%
$ 4.94M
$ 14.23M
7
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001261
-0.39%
+1.27%
+4.09%
$ 1.27M
$ 436.53M
8
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.156E-5
0.00%
-0.70%
-0.43%
$ 1.16M
--
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00049133
+7.42%
+0.45%
+59.19%
$ 491.23K
$ 298.98K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.7907E-8
-0.39%
-0.20%
-5.95%
$ 237.20K
--
11
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00213603
+0.17%
-0.02%
+7.02%
$ 93.99K
$ 493.43
12
Aped
Aped
APED
$ 0.080672
0.00%
--
+0.36%
$ 80.67K
$ 80.87
13
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.03E-5
-0.32%
-2.40%
-1.62%
$ 80.27K
--
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 4.43E-5
0.00%
-0.90%
-2.23%
$ 43.31K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 7.488E-11
-0.03%
-4.70%
-10.14%
$ 31.50K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.846E-5
0.00%
-0.20%
-6.35%
$ 28.46K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.739E-5
0.00%
+2.40%
+3.14%
$ 17.39K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.573E-5
0.00%
+0.30%
-0.13%
$ 15.73K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.273E-5
-0.31%
-2.00%
-0.86%
$ 12.72K
--
20
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.165E-5
-1.10%
-1.10%
+9.49%
$ 11.64K
--
21
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.163E-5
-0.26%
-0.40%
+2.11%
$ 11.61K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.054E-5
-0.38%
-1.00%
+1.05%
$ 10.54K
--
23
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
+0.41%
$ 9.73K
--
24
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.57E-6
0.00%
-0.90%
-0.73%
$ 9.56K
--
25
Lingyan
Lingyan
LINGYAN
$ 9.1E-6
0.00%
-2.20%
-0.22%
$ 9.10K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Тематика зоопарков и почему они так популярны?
Токены категории Тематика зоопарков представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 25 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $122.14M.
Какой токен из категории Тематика зоопарков демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Тематика зоопарков, отслеживаемых на MEXC, POPPY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Тематика зоопарков находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 25 токенов категории Тематика зоопарков, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Тематика зоопарков относятся PNUT, MOODENG, AVA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Тематика зоопарков?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Тематика зоопарков составляет примерно $122.14M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Тематика зоопарков, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.