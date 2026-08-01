Какова текущая цена Blendr Network?

Живая цена Blendr Network (BLENDR) составляет ₽0.090738393253246592000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Blendr Network на рынке?

В настоящее время Blendr Network находится на 7009-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3810976.6084885824000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BLENDR в обращении?

Количество токенов BLENDR в обращении составляет 40082453.67006291 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Blendr Network за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Blendr Network колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Blendr Network удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Blendr Network достиг максимальной цены ₽322.425243558208000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BLENDR?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Blendr Network?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,DePIN. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.