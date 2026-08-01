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Текущая цена BitFi USD сегодня составляет 0,985638 USD. Рыночная капитализация BFUSD составляет 683 230 USD. Отслеживайте обновления цен BFUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BitFi USD сегодня составляет 0,985638 USD. Рыночная капитализация BFUSD составляет 683 230 USD. Отслеживайте обновления цен BFUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена BitFi USD (BFUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 BFUSD в USD:

$0,985638
$0,985638$0,985638
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BitFi USD (BFUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:59:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BitFi USD

Текущая цена BitFi USD (BFUSD) сегодня составляет $ 0,985638 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BFUSD на USD составляет $ 0,985638 за BFUSD.

На данный момент BitFi USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 683 230, при оборотном предложении 459,80K BFUSD. В течение последних 24 часов, BFUSD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,02, тогда как исторический минимум составил $ 0,937227.

В краткосрочной перспективе BFUSD изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 20,11.

Рыночная информация BitFi USD (BFUSD)

$ 683,23K
$ 683,23K$ 683,23K

$ 20,11
$ 20,11$ 20,11

$ 683,23K
$ 683,23K$ 683,23K

459,80K
459,80K 459,80K

459 797,978768
459 797,978768 459 797,978768

Текущая рыночная капитализация BitFi USD составляет $ 683,23K, при 24-часовом объеме торгов $ 20,11. Циркулируещее обращение BFUSD составляет 459,80K, а общее предложение – 459797.978768. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 683,23K.

История цен BitFi USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,02
$ 1,02$ 1,02

$ 0,937227
$ 0,937227$ 0,937227

--

--

0,00%

0,00%

История цен BitFi USD (BFUSD) в USD

За сегодня изменение цены BitFi USD на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BitFi USD на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены BitFi USD на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены BitFi USD на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней----

Прогноз цены BitFi USD

Прогноз цены BitFi USD (BFUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BFUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BitFi USD (BFUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BitFi USD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BitFi USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BFUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BitFi USD».

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Источник BitFi USD (BFUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemStablecoinsSynthetic Dollar

О BitFi USD

Какова текущая цена BitFi USD?

BitFi USD торгуется по цене ₽73.7423596776911520000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BFUSD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BFUSD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как BitFi USD показывает себя по сравнению с токенами категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar?

В рамках сегмента Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar BFUSD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация BitFi USD?

Рыночная капитализация ₽51117136.7201639200000 ставит BFUSD на 3381-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BFUSD?

BitFi USD обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BFUSD?

При наличии в обращении 459797.978768 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:59:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BitFi USD (BFUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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