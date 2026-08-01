Какова текущая цена BitFi USD?

BitFi USD торгуется по цене ₽73.7423596776911520000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере --%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BFUSD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере --% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BFUSD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как BitFi USD показывает себя по сравнению с токенами категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar?

В рамках сегмента Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Synthetic Dollar BFUSD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация BitFi USD?

Рыночная капитализация ₽51117136.7201639200000 ставит BFUSD на 3381-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0E-14 до ₽0E-14, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BFUSD?

BitFi USD обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BFUSD?

При наличии в обращении 459797.978768 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.