Сегодняшняя цена BitcoinOS

Текущая цена BitcoinOS (BOS) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOS на USD составляет $ 0 за BOS.

На данный момент BitcoinOS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 795 593, при оборотном предложении 7,70B BOS. В течение последних 24 часов, BOS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01199443, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOS изменился на +2,23% за последний час и на -6,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BitcoinOS (BOS)

Рыночная капитализация $ 795,59K$ 795,59K $ 795,59K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 795,59K$ 795,59K $ 795,59K Оборотное предложение 7,70B 7,70B 7,70B Общее предложение 21 000 000 000,0 21 000 000 000,0 21 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BitcoinOS составляет $ 795,59K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOS составляет 7,70B, а общее предложение – 21000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 795,59K.