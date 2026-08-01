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Текущая цена BITCOIN CASH ON BASE сегодня составляет 0,00447443 USD. Рыночная капитализация BCHB составляет 71 176 USD. Отслеживайте обновления цен BCHB в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BITCOIN CASH ON BASE сегодня составляет 0,00447443 USD. Рыночная капитализация BCHB составляет 71 176 USD. Отслеживайте обновления цен BCHB в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Не в листинге

Текущая цена 1 BCHB в USD:

$0,00446704
$0,00446704$0,00446704
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:58:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BITCOIN CASH ON BASE

Текущая цена BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) сегодня составляет $ 0,00447443 с изменением 2,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BCHB на USD составляет $ 0,00447443 за BCHB.

На данный момент BITCOIN CASH ON BASE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 71 176, при оборотном предложении 15,91M BCHB. В течение последних 24 часов, BCHB торговался в диапазоне от $ 0,00445696 (минимум) до $ 0,00459765 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04203677, тогда как исторический минимум составил $ 0,00400165.

В краткосрочной перспективе BCHB изменился на -0,01% за последний час и на -7,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 16,67.

Рыночная информация BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

$ 71,18K
$ 71,18K$ 71,18K

$ 16,67
$ 16,67$ 16,67

$ 71,18K
$ 71,18K$ 71,18K

15,91M
15,91M 15,91M

15 907 306,364911238
15 907 306,364911238 15 907 306,364911238

Текущая рыночная капитализация BITCOIN CASH ON BASE составляет $ 71,18K, при 24-часовом объеме торгов $ 16,67. Циркулируещее обращение BCHB составляет 15,91M, а общее предложение – 15907306.364911238. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71,18K.

История цен BITCOIN CASH ON BASE в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00445696
$ 0,00445696$ 0,00445696
Мин 24Ч
$ 0,00459765
$ 0,00459765$ 0,00459765
Макс 24Ч

$ 0,00445696
$ 0,00445696$ 0,00445696

$ 0,00459765
$ 0,00459765$ 0,00459765

$ 0,04203677
$ 0,04203677$ 0,04203677

$ 0,00400165
$ 0,00400165$ 0,00400165

-0,01%

-2,54%

-7,06%

-7,06%

История цен BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) в USD

За сегодня изменение цены BITCOIN CASH ON BASE на USD составило $ -0,000117035183028683.
За последние 30 дней изменение цены BITCOIN CASH ON BASE на USD составило $ -0,0008556873.
За последние 60 дней изменение цены BITCOIN CASH ON BASE на USD составило $ -0,0019983748.
За последние 90 дней изменение цены BITCOIN CASH ON BASE на USD составило $ +0,000000502485886119.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000117035183028683-2,54%
30 дней$ -0,0008556873-19,12%
60 дней$ -0,0019983748-44,66%
90 дней$ +0,000000502485886119+0,00%

Прогноз цены BITCOIN CASH ON BASE

Прогноз цены BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BCHB в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BITCOIN CASH ON BASE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase NativeMeme

О BITCOIN CASH ON BASE

Какова текущая цена BITCOIN CASH ON BASE?

BITCOIN CASH ON BASE торгуется по цене ₽0.334762891053968720000, что отражает изменение цены на уровне -2.54% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BCHB?

С рыночной капитализацией ₽5325166.2298119040000 BCHB занимает #6367 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у BITCOIN CASH ON BASE?

За последние 24 часа он составил ₽--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении BCHB?

На открытых рынках находится 15907306.364911238 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

BITCOIN CASH ON BASE колебался между ₽0.333455840165539840000 и ₽0.343981826971095600000, что отражает ежедневную волатильность.

Как BITCOIN CASH ON BASE соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет ₽3.145059964234716080000, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на BCHB?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Meme,Base Ecosystem,Base Native и динамика развития в сети --.

Как BCHB ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:58:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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