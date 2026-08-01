Сегодняшняя цена BITCOIN CASH ON BASE

Текущая цена BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) сегодня составляет $ 0,00447443 с изменением 2,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BCHB на USD составляет $ 0,00447443 за BCHB.

На данный момент BITCOIN CASH ON BASE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 71 176, при оборотном предложении 15,91M BCHB. В течение последних 24 часов, BCHB торговался в диапазоне от $ 0,00445696 (минимум) до $ 0,00459765 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,04203677, тогда как исторический минимум составил $ 0,00400165.

В краткосрочной перспективе BCHB изменился на -0,01% за последний час и на -7,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 16,67.

Рыночная информация BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Рыночная капитализация $ 71,18K$ 71,18K $ 71,18K Объем (24Ч) $ 16,67$ 16,67 $ 16,67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 71,18K$ 71,18K $ 71,18K Оборотное предложение 15,91M 15,91M 15,91M Общее предложение 15 907 306,364911238 15 907 306,364911238 15 907 306,364911238

Текущая рыночная капитализация BITCOIN CASH ON BASE составляет $ 71,18K, при 24-часовом объеме торгов $ 16,67. Циркулируещее обращение BCHB составляет 15,91M, а общее предложение – 15907306.364911238. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71,18K.