Сегодняшняя цена Ben the Dog

Текущая цена Ben the Dog (BENDOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BENDOG на USD составляет $ 0 за BENDOG.

На данный момент Ben the Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 017, при оборотном предложении 999,89M BENDOG. В течение последних 24 часов, BENDOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,074638, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BENDOG изменился на +0,08% за последний час и на +4,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ben the Dog (BENDOG)

Рыночная капитализация $ 70,02K$ 70,02K $ 70,02K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,02K$ 70,02K $ 70,02K Оборотное предложение 999,89M 999,89M 999,89M Общее предложение 999 890 590,1420134 999 890 590,1420134 999 890 590,1420134

Текущая рыночная капитализация Ben the Dog составляет $ 70,02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BENDOG составляет 999,89M, а общее предложение – 999890590.1420134. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,02K.