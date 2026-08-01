Сегодняшняя цена BeFi Labs

Текущая цена BeFi Labs (BEFI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEFI на USD составляет $ 0 за BEFI.

На данный момент BeFi Labs занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28 985, при оборотном предложении 0,00 BEFI. В течение последних 24 часов, BEFI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,517735, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BEFI изменился на -- за последний час и на -9,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,15.

Рыночная информация BeFi Labs (BEFI)

Рыночная капитализация $ 28,99K$ 28,99K $ 28,99K Объем (24Ч) $ 10,15$ 10,15 $ 10,15 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 65,92K$ 65,92K $ 65,92K Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 210 000 000,0 210 000 000,0 210 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BeFi Labs составляет $ 28,99K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,15. Циркулируещее обращение BEFI составляет 0,00, а общее предложение – 210000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65,92K.