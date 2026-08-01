Сегодняшняя цена BatCat

Текущая цена BatCat (BATCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BATCAT на USD составляет $ 0 за BATCAT.

На данный момент BatCat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 69,212, при оборотном предложении 999.98M BATCAT. В течение последних 24 часов, BATCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BATCAT изменился на -0.12% за последний час и на -27.59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BatCat (BATCAT)

Рыночная капитализация $ 69.21K$ 69.21K $ 69.21K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 69.21K$ 69.21K $ 69.21K Оборотное предложение 999.98M 999.98M 999.98M Общее предложение 999,977,279.406589 999,977,279.406589 999,977,279.406589

Текущая рыночная капитализация BatCat составляет $ 69.21K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BATCAT составляет 999.98M, а общее предложение – 999977279.406589. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 69.21K.