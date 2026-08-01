Какова текущая цена BasedHype?

BasedHype торгуется по цене ₽0.317914877913424960000, за последние 24 часа его цена изменилась на 12.14%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH BasedHype составляет ₽1.494162667387004720000, тогда как ATL — ₽0.25481132889588320000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BASEDHYPE?

Рыночная капитализация составляет ₽3178868066.2016001920000, что ставит актив на 476-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие BasedHype на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BASEDHYPE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 10000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится BasedHype?

BasedHype входит в классификацию Meme,Base Ecosystem,Base Native, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BASEDHYPE?

Работа в сети -- позволяет BASEDHYPE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.