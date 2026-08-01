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Текущая цена Based Alien сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALIEN составляет 21 241 USD. Отслеживайте обновления цен ALIEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Based Alien сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALIEN составляет 21 241 USD. Отслеживайте обновления цен ALIEN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Based Alien (ALIEN)

Не в листинге

Текущая цена 1 ALIEN в USD:

$0,00002124
$0,00002124$0,00002124
-93,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Based Alien (ALIEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:42:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Based Alien

Текущая цена Based Alien (ALIEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALIEN на USD составляет $ 0 за ALIEN.

На данный момент Based Alien занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 241, при оборотном предложении 1,00B ALIEN. В течение последних 24 часов, ALIEN торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALIEN изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Based Alien (ALIEN)

$ 21,24K
$ 21,24K$ 21,24K

--
----

$ 21,24K
$ 21,24K$ 21,24K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Based Alien составляет $ 21,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ALIEN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,24K.

История цен Based Alien в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
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Мин 24Ч
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Макс 24Ч

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0,00%

История цен Based Alien (ALIEN) в USD

За сегодня изменение цены Based Alien на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Based Alien на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Based Alien на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Based Alien на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 00,00%
90 дней----

Прогноз цены Based Alien

Прогноз цены Based Alien (ALIEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALIEN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Based Alien (ALIEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Based Alien потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Based Alien достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALIEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Based Alien».

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Источник Based Alien (ALIEN)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase NativeMeme

О Based Alien

На какой блокчейн-сети работает Based Alien?

Based Alien работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена ALIEN?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Based Alien?

Based Alien относится к категории Meme,Base Ecosystem,Base Native. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать ALIEN с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Based Alien?

Его рыночная капитализация составляет ₽1589185.3417926640000, что ставит актив на 8661-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов ALIEN сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Based Alien?

За последний день объем торговли ALIEN составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Based Alien колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Based Alien

Страница обновлена: 2026-08-11 01:42:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Based Alien (ALIEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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