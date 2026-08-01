На какой блокчейн-сети работает ayFLOW?

ayFLOW работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена AYFLOW?

Токен оценивается в ₽2.821414861504761760000, что отражает изменение цены на 3.23% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится ayFLOW?

ayFLOW относится к категории Liquid Staking Tokens,Flow EVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать AYFLOW с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация ayFLOW?

Его рыночная капитализация составляет ₽58922632.1459228320000, что ставит актив на 3095-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов AYFLOW сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 20884061.3888296 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля ayFLOW?

За последний день объем торговли AYFLOW составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа ayFLOW колебался между ₽2.702225586785913440000 и ₽2.805781874490610960000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.