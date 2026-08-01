Сегодняшняя цена Axiom

Текущая цена Axiom (AXIOM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.80% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AXIOM на USD составляет $ 0 за AXIOM.

На данный момент Axiom занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56,551, при оборотном предложении 100.00B AXIOM. В течение последних 24 часов, AXIOM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AXIOM изменился на -- за последний час и на +1.76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Axiom (AXIOM)

Рыночная капитализация $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Axiom составляет $ 56.55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AXIOM составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56.55K.