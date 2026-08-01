Какова текущая цена Aura Network?

Aura Network торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.01%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как AURA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.01% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если AURA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Aura Network показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),DWF Labs Portfolio?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),DWF Labs Portfolio AURA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Aura Network?

Рыночная капитализация ₽27580718.9847216720000 ставит AURA на 3937-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется AURA?

Aura Network обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку AURA?

При наличии в обращении 428241833.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.