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Текущая цена Atrium Hermes сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ATRIUM составляет 21 442 USD. Отслеживайте обновления цен ATRIUM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Atrium Hermes сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ATRIUM составляет 21 442 USD. Отслеживайте обновления цен ATRIUM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Atrium Hermes (ATRIUM)

Не в листинге

Текущая цена 1 ATRIUM в USD:

$0,00000021442
$0,00000021442$0,00000021442
-0,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Atrium Hermes (ATRIUM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:27:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Atrium Hermes

Текущая цена Atrium Hermes (ATRIUM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ATRIUM на USD составляет $ 0 за ATRIUM.

На данный момент Atrium Hermes занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 442, при оборотном предложении 100,00B ATRIUM. В течение последних 24 часов, ATRIUM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ATRIUM изменился на -- за последний час и на +1,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Atrium Hermes (ATRIUM)

$ 21,44K
$ 21,44K$ 21,44K

--
----

$ 21,44K
$ 21,44K$ 21,44K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Atrium Hermes составляет $ 21,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ATRIUM составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,44K.

История цен Atrium Hermes в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,84%

+1,84%

История цен Atrium Hermes (ATRIUM) в USD

За сегодня изменение цены Atrium Hermes на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Atrium Hermes на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Atrium Hermes на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Atrium Hermes на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+2,25%
60 дней$ 0-27,37%
90 дней----

Прогноз цены Atrium Hermes

Прогноз цены Atrium Hermes (ATRIUM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ATRIUM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Atrium Hermes (ATRIUM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Atrium Hermes потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Atrium Hermes достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ATRIUM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Atrium Hermes».

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О Atrium Hermes

Какова реальная цена Atrium Hermes сегодня?

Текущая цена Atrium Hermes составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для ATRIUM?

ATRIUM торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Atrium Hermes сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется ATRIUM?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что ATRIUM демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Atrium Hermes в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1604223.5346131680000 Atrium Hermes занимает #8645 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли ATRIUM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Atrium Hermes соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение ATRIUM?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (100000000000.0 токенов), производительность категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:27:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Atrium Hermes (ATRIUM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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