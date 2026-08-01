Какова текущая цена Athledium?

Athledium оценивается в ₽1.128876733920195120000, за сегодняшний день она изменилась на 4.41%.

Насколько быстро растёт сообщество AEM?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Athledium?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Athledium в секторе Sports,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов AEM?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как AEM соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽1.144022663047472880000, а ATL — ₽0.972429401277551840000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3000110.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.