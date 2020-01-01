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Гала TradFi с 1 000 000$
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Топ токенов категории Двигайтесь и зарабатывайте по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Двигайтесь и зарабатывайте. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00695621
-0.67%
+0.00%
+5.11%
$ 21.64M
$ 4.36M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00934675
+0.02%
-0.10%
+5.61%
$ 7.42M
$ 279.89K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034953
-0.11%
-0.01%
-13.81%
$ 4.68M
$ 25.72K
4
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00744358
+0.10%
+0.02%
-1.69%
$ 1.40M
$ 48.76K
5
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00096954
-0.11%
-0.02%
+2.80%
$ 1.11M
$ 12.09K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
+25.28%
$ 902.74K
--
8
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015941
+0.03%
0.00%
-2.06%
$ 733.29K
$ 38.61K
9
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00971092
0.00%
--
-24.16%
$ 485.55K
$ 371.99
10
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.0011326
-2.04%
-0.05%
-9.62%
$ 240.08K
$ 566.69
11
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00023451
+0.09%
-0.01%
+0.12%
$ 234.51K
$ 23.36K
12
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013412
+0.10%
-0.07%
+0.81%
$ 219.61K
$ 1.37K
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00013339
+16.10%
+0.09%
+15.01%
$ 126.44K
$ 543.28
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.0011905
+0.26%
+0.09%
-62.39%
$ 114.47K
$ 236.62
15
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00200181
+0.34%
-0.03%
-10.72%
$ 102.51K
$ 31.04
16
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.01508698
+0.46%
+0.05%
+10.94%
$ 45.26K
$ 1.07M
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.47E-6
0.00%
+0.80%
+0.68%
$ 14.73K
--
18
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.542E-5
-0.32%
-1.90%
+3.89%
$ 9.54K
--
19
Force
Force
FRC
$ 0.0002168
+0.05%
+0.14%
-0.69%
--
$ 25.33M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004831
0.00%
-0.12%
-0.02%
--
$ 117.96M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Двигайтесь и зарабатывайте и почему они так популярны?
Токены категории Двигайтесь и зарабатывайте представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $40.88M.
Какой токен из категории Двигайтесь и зарабатывайте демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Двигайтесь и зарабатывайте, отслеживаемых на MEXC, IZE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 22.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Двигайтесь и зарабатывайте находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Двигайтесь и зарабатывайте, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Двигайтесь и зарабатывайте относятся GMT, GRND, SWEAT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Двигайтесь и зарабатывайте?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Двигайтесь и зарабатывайте составляет примерно $40.88M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Двигайтесь и зарабатывайте, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.