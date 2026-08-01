Сегодняшняя цена AppLovin xStock

Текущая цена AppLovin xStock (APPX) сегодня составляет $ 343,44 с изменением 0,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APPX на USD составляет $ 343,44 за APPX.

На данный момент AppLovin xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 224 859, при оборотном предложении 654,72 APPX. В течение последних 24 часов, APPX торговался в диапазоне от $ 343,4 (минимум) до $ 349,43 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 744,68, тогда как исторический минимум составил $ 334,07.

В краткосрочной перспективе APPX изменился на +0,01% за последний час и на -15,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 335,93.

Рыночная информация AppLovin xStock (APPX)

Рыночная капитализация $ 224,86K$ 224,86K $ 224,86K Объем (24Ч) $ 335,93$ 335,93 $ 335,93 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 67,70M$ 67,70M $ 67,70M Оборотное предложение 654,72 654,72 654,72 Общее предложение 197 122,7793214158 197 122,7793214158 197 122,7793214158

Текущая рыночная капитализация AppLovin xStock составляет $ 224,86K, при 24-часовом объеме торгов $ 335,93. Циркулируещее обращение APPX составляет 654,72, а общее предложение – 197122.7793214158. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 67,70M.