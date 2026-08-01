Сегодняшняя цена ApeBond

Текущая цена ApeBond (ABOND) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ABOND на USD составляет $ 0 за ABOND.

На данный момент ApeBond занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 154 142, при оборотном предложении 380,97M ABOND. В течение последних 24 часов, ABOND торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,054057, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ABOND изменился на -0,24% за последний час и на +6,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 159,29.

Рыночная информация ApeBond (ABOND)

Рыночная капитализация $ 154,14K$ 154,14K $ 154,14K Объем (24Ч) $ 159,29$ 159,29 $ 159,29 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 152,69K$ 152,69K $ 152,69K Оборотное предложение 380,97M 380,97M 380,97M Общее предложение 350 421 634,95638376 350 421 634,95638376 350 421 634,95638376

Текущая рыночная капитализация ApeBond составляет $ 154,14K, при 24-часовом объеме торгов $ 159,29. Циркулируещее обращение ABOND составляет 380,97M, а общее предложение – 350421634.95638376. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,69K.