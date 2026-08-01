Какова сегодняшняя цена Ante Games (ANTE)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -18.82%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов ANTE находится в обращении?

Обращающееся предложение ANTE составляет 999972987.608188, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Ante Games?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей ANTE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Ante Games?

Рыночная капитализация составляет ₽5532034.9021934640000, что ставит Ante Games на 6308-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется ANTE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Ante Games?

Недавнее изменение цены на -18.82% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.