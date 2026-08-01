Сегодняшняя цена Anita AI

Текущая цена Anita AI (ANITA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANITA на USD составляет $ 0 за ANITA.

На данный момент Anita AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 118,396, при оборотном предложении 1.00B ANITA. В течение последних 24 часов, ANITA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01030041, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANITA изменился на -0.79% за последний час и на -4.95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.49.

Рыночная информация Anita AI (ANITA)

Рыночная капитализация $ 118.40K$ 118.40K $ 118.40K Объем (24Ч) $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 118.40K$ 118.40K $ 118.40K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Anita AI составляет $ 118.40K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.49. Циркулируещее обращение ANITA составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 118.40K.