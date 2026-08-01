Какова текущая цена Animals In Crisis?

Живая цена Animals In Crisis (XANIMALS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Animals In Crisis на рынке?

В настоящее время Animals In Crisis находится на 11288-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽448575.076628490560000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов XANIMALS в обращении?

Количество токенов XANIMALS в обращении составляет 999934699.078004 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Animals In Crisis за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Animals In Crisis колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Animals In Crisis удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Animals In Crisis достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется XANIMALS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Animals In Crisis?

Текущее изменение цены -45.34% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.