Какова текущая цена Andy on SOL?

Живая цена Andy on SOL (ANDY) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Andy on SOL на рынке?

В настоящее время Andy on SOL находится на 6976-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3719446.3576046560000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ANDY в обращении?

Количество токенов ANDY в обращении составляет 945989548.055281 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Andy on SOL за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Andy on SOL колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Andy on SOL удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Andy on SOL достиг максимальной цены ₽3.8314472265215440000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ANDY?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Andy on SOL?

Текущее изменение цены -7.37% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,The Boy’s Club. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.